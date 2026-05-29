Il 31 maggio 2026 rappresenta la scadenza per diversi obblighi fiscali. Entro questa data, devono essere effettuati i pagamenti dell’IVA e presentati i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi. Inoltre, scadono i versamenti collegati all’obbligo di utilizzo del Pos per i pagamenti elettronici. Questa data coinvolge imprese, professionisti e datori di lavoro che devono rispettare le scadenze previste per evitare sanzioni.

Il 31 maggio è una data chiave nel calendario fiscale italiano, con una serie di adempimenti che coinvolgono imprese, professionisti e datori di lavoro. La fine del mese concentra scadenze rilevanti che richiedono attenzione per evitare sanzioni e disservizi. Come la contribuzione per i dirigenti industriali e la gestione dell’Iva sulle vendite online, fino agli obblighi legati al lavoro e ai pagamenti elettronici. Gli obblighi per le aziende. Tra gli appuntamenti principali c’è il versamento dei contributi integrativi al Fasi, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali. Si tratta di quote che le imprese devono trattenere direttamente dalle retribuzioni dei dirigenti in servizio, inclusi coloro che si trovano in regime di indennità sostitutiva del preavviso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scadenze fiscali del 31 maggio 2026, tra pagamenti Iva e obbligo Pos: il calendario completo

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