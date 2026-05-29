Sardegna verso l’Europa | nuovi voli Volotea per Olbia e Alghero
Volotea ha annunciato l’introduzione di nuovi voli verso le città di Siviglia e Lione per le destinazioni di Olbia e Alghero. I voli saranno operativi a partire da alcune date specifiche, con giorni di operatività indicati dalla compagnia. Le rotte si aggiungono ai collegamenti già esistenti e sono rivolte a potenziali turisti provenienti da queste città europee. Non sono state comunicate variazioni di orari o frequenze oltre le date stabilite.
? Domande chiave Come cambierà il turismo sardo con i nuovi collegamenti verso Siviglia e Lione?. Quali sono i giorni esatti in cui opereranno i nuovi voli?. Perché la Regione Sardegna ha finanziato queste specifiche rotte internazionali?. Chi gestirà l'impatto economico di questi nuovi flussi turistici europei?.? In Breve Nuove rotte Olbia-Siviglia e Alghero-Lione attivate grazie al bando della Regione Sardegna.. Voli verso Siviglia il martedì e venerdì, verso Lione il lunedì e venerdì.. Olbia raggiunge 27 rotte dirette verso Italia, Francia e Spagna con Volotea.. Silvio Pippobello di Geasar e Sogeaal conferma la sinergia tra gli scali sardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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