Il patrimonio di Jay Y. Lee, dirigente di Samsung Electronics, ha raggiunto i 24,6 miliardi di dollari. Con questa cifra, ha ripreso il ruolo di persona più ricca in Corea del Sud. La crescita del settore dei chip dedicati all’intelligenza artificiale ha contribuito a rafforzare la sua posizione nel mercato. Samsung continua a investire in questa area, portando avanti lo sviluppo di nuove tecnologie.

Jay Y. Lee, alla guida di Samsung Electronics, ha riconquistato la vetta tra i magnati della Corea del Sud con un patrimonio che ha raggiunto i 24,6 miliardi di dollari. Il ritorno al primato avviene dopo il sorpasso subito lo scorso anno da parte di Michael Kim, esperto di private equity e titolare di Mbk Partners, grazie a una crescita patrimoniale che è quasi triplicata in dodici mesi. Questo balzo economico è strettamente legato alla ripresa del settore dei semiconduttori, spinta dalla domanda globale di tecnologie per l’intelligenza artificiale. L’accelerazione tecnologica che ha trasformato i bilanci di Samsung. La capacità di Samsung di rispondere alle esigenze del mercato dei chip ha permesso all’azienda di registrare un incremento dell’utile netto del 31% nel corso del 2025, portando i profitti a circa 30 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung: il boom dei chip AI riporta Jay Y. Lee sul trono coreano

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