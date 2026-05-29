Dopo la vittoria, Rublev ha commentato il calo di rendimento di Sinner, chiedendosi se fosse causato da un problema fisico. Durante il match, ha osservato cambiamenti nel movimento del tennista italiano, come una diminuzione della velocità e della reattività. Rublev ha anche sottolineato che il calo di Sinner non sembra essere attribuibile alle condizioni climatiche, come il caldo, ma potrebbe essere legato a fattori fisici.

? Domande chiave Cosa ha notato Rublev nel movimento di Sinner durante il match?. Perché il calo di rendimento del tennista italiano non è colpa del caldo?. Come ha spiegato Rublev l'improvviso ribaltone del punteggio di Sinner?. Quali conseguenze avrà l'ipotesi dell'infortunio sulla gestione fisica del giocatore?.? In Breve Rublev batte Borges con punteggio netto per accedere agli ottavi di Roland Garros.. Sinner perde i due set decisivi dopo un vantaggio iniziale di 6-3, 6-2, 5-1.. Il russo vanta dieci quarti di finale raggiunti in tornei dello Slam.. Rublev potrebbe affrontare Alex de Minaur o Holger Rune nel prossimo turno.. Andrey Rublev raggiunge gli ottavi di finale al Roland Garros battendo Nuno Borges con un punteggio netto che conferma il suo ritorno ai vertici del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rublev dopo il trionfo: l’ipotesi sul caso Sinner: ‘Problema fisico?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sinner ko al Roland Garros dopo 30 vittorie: gli esperti spiegano cosa può aver inciso davvero sul crollo fisico

Chiesa in campo con il Liverpool dopo il ritiro dall’Italia, non ha nessun problema fisicoChiesa è tornato in campo con il Liverpool dopo aver lasciato l’Italia e attualmente non presenta problemi fisici.

Temi più discussi: Sinner non verrà, Binaghi 'terrorizzato' da Jannik prima di Internazionali Roma 2026; Trionfo Crystal Palace, 1-0 al Rayo Vallecano: decide Mateta. Anche la Conference League è inglese; ATP Amburgo, Cobolli stecca l’esordio: un anno dopo il trionfo arriva il ko con Buse.

32 vittorie consecutive nei Masters 1000, superata la striscia di Djokovic del 2011. Con un altro netto trionfo contro #Rublev #Sinner vola in semifinale a Roma ed entra nella storia con l’ennesimo record. Ultima sconfitta di Jannik, 19 febbraio a Doha. 27 partite x.com

Sinner, show contro Rublev e record: è semifinale agli InternazionaliAl Foro ci sono ancora i postumi di una serata storica, dopo un'ebbrezza tanto bella quanto inaspettata. Il trionfo di Luciano Darderi contro il baby fenomeno Rafa Jodar, che qualcuno, nella fretta di ... adnkronos.com

Pronostico Sinner-Rublev: Quote e Analisi dei Quarti ai Masters 1000 di RomaI numeri di Jannik nel 2026 sono impressionanti: 26 vittorie di fila dal mese di febbraio e l’obiettivo concreto di conquistare il suo quinto titolo Masters 1000 della stagione. Roma resta un ... tennisfever.it