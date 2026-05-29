Ruba sulle auto in sosta e si nasconde in casa di una pensionata | in carcere un 31enne

Notizia in breve

Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver rubato su auto in sosta e aver cercato rifugio in una casa di una pensionata. Dopo aver messo a segno i furti, è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in seguito a un inseguimento che ha coinvolto le autorità e il sospettato. È stato portato in carcere.