Ruba sulle auto in sosta e si nasconde in casa di una pensionata | in carcere un 31enne
Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver rubato su auto in sosta e aver cercato rifugio in una casa di una pensionata. Dopo aver messo a segno i furti, è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in seguito a un inseguimento che ha coinvolto le autorità e il sospettato. È stato portato in carcere.
Un pomeriggio di furti si è concluso con un movimentato inseguimento e le manette ai polsi per un 31enne. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai militari dell'Arma con l'accusa di essere l'autore di una serie di furti messi a segno su autovetture in sosta nella zona di via Chiesa di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Una donna alterata con siringhe in valigia | Border Control Roma Fiumicino
Notizie e thread social correlati
Affari tra le auto in sosta a Milano: spacciatore nasconde la droga nella gomma di una macchinaNel pomeriggio di mercoledì a Milano, gli agenti della polizia locale hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origine egiziana, sorpreso mentre...
Forza tre auto in sosta e ruba una borsetta: 30enne arrestato dalla PoliziaPoco dopo la mezzanotte, un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo aver tentato di rubare una borsetta da un’auto in sosta tra via...
Temi più discussi: Ruba un’auto a un anziano, bloccato dai carabinieri sulla statale 16: arrestato un 29enne; Due rider lo sorprendono mentre ruba nelle auto a Como: la polizia lo ferma con coltello e hashish; Spacca i finestrini delle auto alla stazione e ruba: denunciato 56enne; Arrestato ad Ancona mentre ruba un'auto, in caserma emerge la sua vera identità: era ricercato per omicidio.
INFRANGE i FINESTRINI e RUBA sulle AUTO in SOSTA in VIA CIPRO AGENTE di POLIZIA LIBERO dal SERVIZIO ARRESTA PREGIUDICATO BRESCIANO SEQUESTRATI 2 MARTELLI FRANGI-VETRO ed un COLTELLO a SERRAMANICO Questore, AVVIS facebook
Poster ufficiale per ‘In the Hand of Dante’ con Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa - Segue un accademico che ruba un prezioso manoscritto, sfidando la mafia di New York : reddit
Rapina in un’edicola di Conselve: gestore aggredito e ferito, carabinieri sulle tracce del ladro in fuga. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com
Ruba un’auto a un anziano, bloccato dai carabinieri sulla statale 16: arrestato un 29enneI carabinieri di Corigliano d’Otranto individuano il veicolo in pochi minuti grazie alla nota di ricerca diramata dalla centrale di Maglie. Il mezzo è stato restituito al proprietario ... lecceprima.it
Corigliano d’Otranto (LE), auto rubata recuperata sulla Statale 16: arrestato un 28enneCorigliano d’Otranto (LE), recuperata un’auto rubata sulla Statale 16. Arrestato in flagranza un 28enne di Otranto, ora ai domiciliari. Il mezzo restituito al proprietario. trmtv.it