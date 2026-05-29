Rock e realtà aumentata | la mostra che fa parlare le icone della musica

Per attivare i contenuti audio, basta inquadrare le foto con lo smartphone. La mostra combina musica e realtà aumentata, rivelando segreti su artisti come Brian May e Bruce Springsteen attraverso le immagini esposte. Le fotografie consentono di accedere a informazioni e curiosità sui musicisti, offrendo un’esperienza interattiva e coinvolgente. La tecnologia permette di approfondire aspetti nascosti della carriera e della vita degli artisti, rendendo la visita più dinamica e informativa.

? Punti chiave Come si attivano i contenuti audio inquadrando le foto con lo smartphone?. Quali segreti su Brian May e Bruce Springsteen rivelano le immagini?. Chi guiderà il pubblico attraverso gli aneddoti inediti dei grandi rocker?. Quando si potrà incontrare Marky Ramone dei Ramones nel cortile esterno?.? In Breve App Notaway attiva contenuti audio curati da Massimo Cotto e Chiara Buratti.. Incontri al Silla Stage con Massimo Varini, Marky Ramone e Bandabardò.. Eventi programmati tra il 12 giugno e il 4 luglio a Pieve di Cento.. Accesso gratuito alla Pinacoteca Campanini con aperture specifiche nei weekend.. La Pinacoteca comunale Campanini di Pieve di Cento ospiterà fino al 26 luglio la mostra interattiva Pictures of you, un percorso che unisce la fotografia rock alla realtà aumentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ancestral Soul Transcends Fate: First Emperor's Bloodline EP1-61 | MULTI SUB

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