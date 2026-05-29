Il tecnico Gill Voria ha partecipato alla cerimonia di consegna del 4° Fedelissimo d’Oro a Tommaso Andolfi. Durante l’evento, ha dichiarato che la squadra sta lavorando per un obiettivo importante. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui piani o sulle strategie future.

Presente alla consegna del 4° Fedelissimo d’Oro a Tommaso Andolfi, Il tecnico Gill Voria (nella foto i due) ha fatto il punto della situazione. "Il bilancio dell’annata 202526 è positivo, ovviamente – le sue parole –. E’ mancata la ciliegina sulla torta, che avrebbe reso la stagione grandiosa: vincere i play-off non ci avrebbe permesso di salire in Serie C, ma sarebbe stato un orgoglio. Ma considerando da dove siamo partiti non possiamo che essere felici. Eravamo a ridosso dei play-out, siamo arrivati quarti, è stata una bella cavalcata". "Quando sono arrivato – ha proseguito Voria –, la squadra era triste: un gruppo è fatto di persone, ancor prima che di atleti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur: mister Voria non si nasconde: "Lavoriamo per il grande obiettivo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Robur: Voria tra contratto e ambizioni: "L’obiettivo? Voglio sempre vincere"L’allenatore della squadra di calcio è stato confermato anche per la prossima stagione, dopo un confronto tra le parti che ha portato alla decisione...

La Robur si lancia all’assalto del Prato. Voria: "Questi punti valgono doppio"La Robur si prepara a sfidare il Prato in una partita importante, con l’allenatore Gill Voria che sottolinea come i punti in palio abbiano un valore...

Temi più discussi: Robur, Tommaso Andolfi è il bianconero dell’anno: Ora dobbiamo vincere il campionato; Robur: mister Voria non si nasconde: Lavoriamo per il grande obiettivo; La Robur avrà un direttore generale. Ma il nome verrà svelato solo a luglio; La Robur avrà un direttore generale Ma il nome verrà svelato solo a luglio.

Robur, Lipari non nasconde l’obiettivo: Play-off? Sì. Terzo posto possibileEra finito nelle retrovie, poi mister Voria, appena arrivato, non ha esitato a dargli fiducia: Mirco Lipari (nella foto) lo ha ripagato dal campo ed è deciso a continuare. L’attaccante, scuola Empoli ... lanazione.it

Robur all’assalto del Firenze Ovest. Voria: Partita da non sottovalutareUna partita da non sottovalutare, quella che attende oggi pomeriggio la Robur, impegnata a Badesse con il Firenze Ovest. Loro sono in fondo alla classifica – ha commentato il tecnico bianconero ... lanazione.it