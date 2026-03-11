Ha incantato pubblico e giudici di “Tali e quali”, spin-off di “Tale e quale show” per i non vip, dimostrando grande talento vocale e capacità di trasformismo a tutto tondo, il messinese Marco Germanotta, classe 1996, che nell’ultima edizione del talent di Rai1 si è reso protagonista del ricordo vocale e gestuale di Rino Gaetano, unendo passato e presente, grande performance di ieri e di oggi. Niente accesso alla finale della trasmissione per l’artista peloritano, ma la soddisfazione di un doppio omaggio: ad uno dei cantautori italiani più amati, di cui ha eseguito il brano iconico “Gianna” (terzo posto al Festival di Sanremo del 1978), e a nonna Gianna, oggi novantenne, a cui è legato da profondo affetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il messinese Marco Germanotta protagonista a “Tali e quali” con l’omaggio a Rino Gaetano

