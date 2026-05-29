Un corpo è stato recuperato questa mattina da un peschereccio nelle acque dell’isola di Tavolara, in Sardegna, dopo mesi di ricerche. La scoperta segue il ritrovamento di resti umani in mare, suscitando preoccupazione tra le autorità. La persona scomparsa in precedenza risultava ancora dispersa, e il corpo è stato rinvenuto durante un’operazione di pesca con reti a strascico. Non sono stati forniti dettagli sull’identità o sulle cause della morte.

Il mare ha restituito un corpo dopo mesi di ricerche e speranze mai del tutto svanite. Il cadavere di una persona è stato recuperato questa mattina da un peschereccio impegnato in una battuta con reti a strascico nelle acque dell’isola di Tavolara, in Sardegna. L’allarme è scattato immediatamente dopo il ritrovamento. I marinai a bordo dell’imbarcazione hanno contattato le autorità mentre il corpo veniva trasportato verso il porto di Golfo Aranci, dove sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto e il magistrato del Tribunale di Tempio Pausania. Sull’identità della persona recuperata sono ancora in corso tutti gli accertamenti ufficiali, ma le prime indiscrezioni portano a una pista ben precisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Resti umani in mare, orrore in Italia. Poi l’agghiacciante scoperta: di chi sono, erano scomparsi

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