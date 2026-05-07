Aveva fatto un pasto abbondante c’erano resti umani e 12 scarpe nel suo stomaco | coccodrillo di 500 chili viene catturato e abbattuto poi la scoperta choc – VIDEO

Un coccodrillo di circa 500 chili è stato catturato e successivamente abbattuto in una zona del Sudafrica vicino a Komatipoort. Durante l’autopsia sono stati trovati nello stomaco resti umani e dodici scarpe. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale nel Crocodile River, in un’area dove sono ancora aperti numerosi interrogativi sulla vicenda. Video e dettagli sulla notizia sono stati divulgati nelle ultime ore.

Nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort nella provincia sudafricana del Mpumalanga, un’operazione della polizia africana ha riportato al centro dell’attenzione una vicenda ancora piena di interrogativi. Un coccodrillo di circa 4,5 metri e oltre 500 chili è stato abbattuto dopo essere stato ritenuto potenzialmente coinvolto nella scomparsa di un uomo, e successivamente recuperato in un intervento spettacolare documentato anche dall’autorità sudafricana. Nel video diffuso si vede un elicottero sorvolare il fiume (noto per l’alta presenza di coccodrilli) e il comandante dell’unità subacquea della polizia del Lowveld, capitano Johann Potgieterviene, calato lentamente con una fune fino a pochi metri dall’acqua.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aveva fatto un pasto abbondante, c’erano resti umani e 12 scarpe nel suo stomaco”: coccodrillo di 500 chili viene catturato e abbattuto, poi la scoperta choc – VIDEO Notizie correlate Sudafrica: resti umani e scarpe nello stomaco di un coccodrillo? Cosa scoprirai Cosa nascondevano le sei scarpe trovate nello stomaco del rettile? Chi sono le altre persone scomparse nel Crocodile River? Come ha... Resti umani nello stomaco di un coccodrillo in Sudafrica: l’animale abbattuto e trasportato in elicotteroIn Sudafrica trovati resti umani nello stomaco di un coccodrillo abbattuto dalla Polizia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coccodrillo di 500 chili abbattuto in Sudafrica, trovati resti umani nello stomaco. La polizia: Aveva fatto un pasto abbondante,...; Non sussiste in favore dei dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali un diritto soggettivo all’istituzione del servizio mensa o alla corresponsione dei buoni pasto; Lo mangi davvero? | Hamburger artigianale vs fast food; Pane. Condiviso, vivo: più di un cibo. Coccodrillo di 500 chili abbattuto in Sudafrica, trovati resti umani nello stomaco. La polizia: «Aveva fatto un pasto abbondante, c'erano 12 scarpe»Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga in Sudafrica. La ... ilgazzettino.it Trovati resti umani in un coccodrillo di 500 chili, la polizia: «Aveva fatto un pasto abbondante, c'erano 12 scarpe nello stomaco»Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga in Sudafrica. La ... leggo.it Schwazer aveva stabilito il record italiano nella maratona di marcia, ma la Fidal lo ha escluso dagli Europei di Birmingham - facebook.com facebook Solo nei primi due Mondiali e nel 1990 il Brasile aveva un livello più basso di adesso. Parte come la sesta del lotto, una posizione da sfavorita che appunto non viveva dal 1990, dove non a caso conseguì il suo peggior risultato degli ultimi 50 anni. Però Ancel x.com