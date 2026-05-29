Renato Biancardi svela cosa è successo con Lucia Ilardo dopo il GF Vip | Usciti dalla casa…

Da ilsipontino.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha rivelato cosa è successo con Lucia Ilardo dopo l’uscita dalla casa. Secondo quanto dichiarato, i due hanno mantenuto un contatto, ma non si sono riavvicinati. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi successivi o sulla natura del rapporto al di fuori del programma. Le dichiarazioni si concentrano esclusivamente sugli eventi immediatamente successivi all’eliminazione.

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Durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip si è parlato a lungo del rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che ha vissuto non poche turbolenze nella casa più spiata dagli italiani. Per settimane l'ex gieffino non sembrava così preso dalla sua compagna di avventura, si è beccato anche molte critiche per l'atteggiamento che ha avuto nei suoi confronti. A pochi giorni dalla finale però il comportamento di Renato Biancardi è totalmente cambiato nei confronti di Lucia Ilardo, si era detto anche propenso ad approfondire la loro conoscenza fuori. Cosa è successo tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo la finale del GF... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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