Renato Biancardi e Lucia Ilardo insieme a Napoli dopo il GF Vip | cosa è successo tra loro

Da ilsipontino.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono stati visti insieme a Napoli, pochi giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip. I due sono stati fotografati mentre passeggiavano in centro, apparentemente in compagnia. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte loro, né conferme di un legame sentimentale. La loro presenza insieme ha suscitato curiosità tra i fan e i media.

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Sembrava esserci stato un palese distacco tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il Grande Fratello Vip. Tra loro si era creata una certa intesa nella casa più spiata dagli italiani, lui aveva anche ammesso di provare qualcosa per lei. Dopo il reality però quella complicità sembrava essere svanita, si era chiaramente capito anche durante una diretta social dell'ex gieffina. Nelle ultime ore però si sono mostrati insieme, come aveva già anticipato sui social Lucia Ilardo si è recata a Napoli e ne ha approfittato per trascorrere del tempo con Renato. Gli ex volti del Grande Fratello Vip hanno trascorso una serata insieme in un noto ristorante napoletano, sono stati proprio loro a postare alcuni scatti sui social che li ritraevano complici e felici. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Temi più discussi: Grande Fratello Vip, gelo totale tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo la finale: Lei avrebbe chiuso tutto; GF Vip, gli ultimi giorni di Lucia Ilardo e Renato Biancardi nella Casa; GF Vip, Renato Biancardi crolla a poche ore dalla finale e si chiude in bagno; Al GF Vip un aereo contro Renato Biancardi: Meno attori, più uomini come Raul, la reazione del concorrente.

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