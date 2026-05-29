Durante un test in Florida, un razzo di Blue Origin è esploso sulla piattaforma di lancio a causa di un'anomalia ai motori. L'esplosione ha prodotto una palla di fuoco visibile in loco. In seguito, sono state diffuse dichiarazioni da parte di Jeff Bezos e Elon Musk, senza dettagli tecnici, riguardo all'incidente. La società ha avviato le verifiche per accertare le cause dell'accaduto.

Un razzo New Glenn di Blue Origin, la compagnia spaziale del magnate Jeff Bezos, è esploso durante un test effettuato durante la serata di giovedì 28 maggio, intorno alle 21. L’episodio si è verificato in Florida ed è avvenuto sulla piattaforma di lancio. Molti residenti di Cape Canaveral e Cocoa Beach hanno udito la detonazione e hanno sentito tremare le loro case. Elon Musk, rivale di Bezos, attraverso un tweet si è detto dispiaciuto per quanto successo. Il fondatore di Amazon ha parlato di “giornata difficile”. Esploso il razzo di New Origin sulla piattaforma di lancio: anomalia durante il test I commenti dei "rivali" Jeff Bezos e Elon... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Razzo di Blue Origin esploso durante il test, palla di fuoco in Florida: le reazioni di Jeff Bezos e Elon Musk

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Il razzo di Blue Origin esplode durante i test: una palla di fuoco avvolge il sito

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Una palla di fuoco sconvolge gli Usa: il razzo New Glenn di Blue Origin va in pezzi durante il test, la reazione di Jeff BezosUn razzo della Blue Origin si è incendiato durante un test sulla piattaforma di lancio.

Temi più discussi: Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio; Il razzo di Blue Origin esplode sulla piattaforma di lancio durante un test di accensione del motore; Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio. L'azienda di Bezos: Anomalia durante i test; La devastante esplosione del razzo Blue Origin a Cape Canaveral.

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