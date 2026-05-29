All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Nike Air Liquid Max BlackTeam Red non hanno proprio l'aspetto di un paio di sneaker pensate per passeggiare tranquillamente in città. Sembrano, invece, progettate per sfondare una porta di metallo, entrare in una base marziana infestata da demoni, e poi correre fuori accompagnati dalla colonna sonora di Doom a tutto volume. Sinceramente, è proprio questo il motivo per cui funzionano così bene. D'altronde sono decenni che Nike utilizza la famiglia Air Max come laboratorio di idee. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste Nike Air Liquid Max sembrano uscite dall'inferno di Doom, e proprio per questo le adoriamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026

Leggi anche: Queste Nike Air Max 90 mi hanno riacceso l'entusiasmo di indossare le sneaker, e vi racconto perché

Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026Ogni anno l’Air Max Day diventa un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di sneaker, ma nel 2026 la conversazione ruota attorno alle Nike Air Liquid Max, il nuovo modello con cui Nike ... gqitalia.it

Le sneakers su cui investire ora sono queste, firmate Nike!Ammettiamolo, nel mondo delle sneakers, poche aziende riescono a coniugare heritage e innovazione come Nike. A conquistarci, anzi, a riconquistarci questo inverno, è un famosissimo design essenziale ... msn.com