Questa sera, venerdì 29 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Al centro della puntata, il caso di Garlasco: la consulenza della difesa di Andrea Sempio si è concentrata sull’impronta della scarpa a pallini, per dimostrarne l’incompatibilità con il piede del loro assistito. A seguire, torna lo Speciale carceri: Francesca Carollo ha intervistato in esclusiva Fabio Savi, uno dei fratelli della Banda della Uno bianca, condannato all’ergastolo per i reati che il gruppo criminale commise tra Emilia-Romagna e Marche dal 1987 al 1994. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio 2026

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Speciale Garlasco: Ore14 Sera contro Quarto Grado - informazione Vs disinformazione

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