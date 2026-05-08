Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi 8 maggio 2026

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle 21,20 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Quarto Grado, il programma dedicato all’approfondimento di casi di cronaca e notizie giudiziarie. La trasmissione vede alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronti a presentare i temi principali della puntata. Il programma si focalizza su fatti di attualità legati a processi, indagini e vicende giudiziarie recenti.

. Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata torna il caso di Garlasco, con l’atto di chiusura dell’inchiesta sempre più vicino. Diversi gli elementi messi sotto la lente dalla Procura di Pavia: dall’intercettazione in cui Sempio parla da solo in auto, ai possibili risvolti delle testimonianze di Marco Poggi e delle gemelle Cappa, considerati determinanti per l’attuale fase investigativa e la ricostruzione del delitto.🔗 Leggi su Tpi.it

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