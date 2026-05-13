Lavoro imprese e talenti | a Novara il confronto sulla formazione che guida la crescita sul territorio

Le sfide del mercato del lavoro e la crescita del territorio passano attraverso la formazione. Giovedì 14 maggio, alle 17,30, la sala dell'Arengo del Broletto ospiterà l'incontro "Imprese, talenti, territorio", un appuntamento dedicato al confronto tra il mondo produttivo e quello delle risorse.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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