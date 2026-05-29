Il Paris Saint-Germain affronta l'Arsenal a Budapest nella semifinale di Champions League. Il PSG, che ha vinto l’ultima partita contro l’Inter, punta a raggiungere la finale. L’Arsenal cerca di qualificarsi per la prima volta in questa fase del torneo. La partita si gioca in Ungheria, senza pubblico francese o inglese. La sfida è decisiva per la qualificazione alla finale, prevista per la prossima settimana.

La squadra francese cerca il bis dopo il trionfo contro l'Inter, gli inglesi all'assalto per un traguardo che non hanno mai raggiunto A livello di club è l'ultimo e il più importante trofeo ancora da assegnare: si confronteranno le squadre di Luis Enrique e Arteta nella finalissima di Champions League a Budapest, poi via libera per il Mondiale in Usa, Messico e Canada. Scopriamo pronostico e quote di Psg-Arsenal in programma sabato 30 maggio alle ore 18. Il Psg vuole confermarsi, dopo il trionfo contro l'Inter a Istanbul, mentre l'Arsenal vuole abbattere un altro tabù, quello della Champions: sarà una finale inedita, quella di Budapest, ultimo atto a livello di club prima dell'inizio del primo Mondiale a 48 squadre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Arsenal, la Champions in palio a Budapest: il pronostico

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PSG v Arsenal | Promo - UCL Final 2026 Budapest

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