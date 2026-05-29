Nel terzo turno di Roland Garros, Matteo Arnaldi e Raphael Collignon si affronteranno nel pomeriggio di sabato sul campo numero 14. Arnaldi, che ha iniziato la sua risalita un mese fa a Cagliari, ha vinto il suo ultimo match in quattro set contro Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2021. La partita è programmata per il pomeriggio, con le rispettive quote ancora da definire.

Matteo Arnaldi e Raphael Collignon giocheranno nel pomeriggio di sabato sul campo numero 14. La rinascita di Arnaldi, iniziata un mese fa a Cagliari, è proseguita con una vittoria in quattro set su Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2021. Ormai non ci sono più grossi dubbi sul fatto che i problemi fisici che lo hanno frenato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Matteo Arnaldi – Raphael Collignon, terzo turno Roland Garros 30-05-2026

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