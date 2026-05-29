I finalisti del Premio Estense spaziano tra storia e attualità, con temi come mafie, Germania, droni e Garibaldi. La selezione riflette un collegamento tra aspetti culturali, storici e contemporanei, evidenziando l’obiettivo di unire l’imprenditoria con la comunicazione e la cultura. La premiazione si propone di mettere in luce lavori che attraversano vari ambiti, creando un ponte tra il passato e il presente. La cerimonia si svolgerà prossimamente, senza ulteriori dettagli sui vincitori.

"Come Premio Estense, creiamo un’unione tra l’aspetto imprenditoriale e quello culturale e comunicativo. È stato un anno molto interessante, con libri che fanno riflettere su argomenti innumerevoli e su aspetti non comuni dell’attualità". Le parole del presidente del Premio Estense, Andrea Pizzardi, indicano grande soddisfazione per una sessantaduesima edizione che, stando agli addetti ai lavori, sarebbe segnata dall’alta qualità delle pubblicazioni coinvolte. Una caratteristica costante che ha reso difficile isolare il ristretto gruppo dei volumi migliori. È stata comunicata ieri la quartina di libri finalisti del Premio Estense 2026. La conferenza stampa, alla presenza delle autorità e dell’ambasciatore tedesco Thomas Bagger, è iniziata alle 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Premio Estense, ecco i finalisti. Mafie, Germania, droni e Garibaldi. Una quartina tra storia e attualità

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