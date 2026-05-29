Pordenone litiga con la ex e uccide il padre intervenuto per difenderla
ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’accaduto. A Porcia, in provincia di Pordenone, oggi pomeriggio, 29 maggio, una violenta lite familiare si è conclusa in tragedia. Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre della sua ex compagna durante un confronto degenerato rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe esplosa tra l’uomo e la sua ex partner, una donna di 39 anni. Durante il litigio è intervenuto il padre della donna, un 59enne, nel tentativo di difendere la figlia. Proprio in quel momento la discussione sarebbe precipitata, fino al gesto estremo che ha portato alla morte dell’uomo intervenuto. Le indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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Il tipo di risposta della NATO, che sarebbe meno rischiosa dal punto di vista di uno scontro aperto, sarebbe proprio il rafforzamento del fianco Est. Bisogna aumentare gli sforzi per proteggere i paesi che confinano con Russia e Ucraina. L’intervista di Fanpag facebook
Omicidio a Porcia vicino Pordenone, uomo di 59 anni ucciso dall'ex fidanzato della figlia: la stava difendendoTragedia a Porcia: un uomo di 59 anni viene ucciso in strada dall'ex compagno della figlia nel tentativo di proteggerla dall'aggressione. virgilio.it