ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’accaduto. A Porcia, in provincia di Pordenone, oggi pomeriggio, 29 maggio, una violenta lite familiare si è conclusa in tragedia. Un uomo di 51 anni ha ucciso il padre della sua ex compagna durante un confronto degenerato rapidamente. Secondo le prime ricostruzioni, la situazione sarebbe esplosa tra l’uomo e la sua ex partner, una donna di 39 anni. Durante il litigio è intervenuto il padre della donna, un 59enne, nel tentativo di difendere la figlia. Proprio in quel momento la discussione sarebbe precipitata, fino al gesto estremo che ha portato alla morte dell’uomo intervenuto. Le indagini della Polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pordenone, litiga con la ex e uccide il padre intervenuto per difenderla

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Omicidio a Porcia vicino Pordenone, uomo di 59 anni ucciso dall'ex fidanzato della figlia: la stava difendendoTragedia a Porcia: un uomo di 59 anni viene ucciso in strada dall'ex compagno della figlia nel tentativo di proteggerla dall'aggressione. virgilio.it