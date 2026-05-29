Durante il ponte del 2 giugno, alcuni ristoranti storici nei colli e nei borghi veneti rimarranno aperti anche il lunedì. Questi locali sono distribuiti in zone meno affollate rispetto a Venezia, offrendo piatti tipici locali. Sono quattro gli itinerari gourmet che permettono di visitare questi luoghi, ideali per chi desidera gustare specialità regionali in ambienti più tranquilli. La scelta di ristoranti e borghi si concentra in aree dove si può assaporare la cucina tradizionale lontano dal centro cittadino.

? Punti chiave Dove si trovano i ristoranti storici che restano aperti il lunedì?. Quali borghi offrono piatti tipici lontano dal caos di Venezia?. Come fanno le piccole trattorie a proteggere l'autenticità del territorio?. Perché la prenotazione anticipata è fondamentale per questi itinerari gourmet?.? In Breve Ristorante La Montanella ad Arquà Petrarca propone cucina padovana a chilometro zero.. Antica Trattoria Ballotta a Torreglia vanta origini storiche risalenti al Seicento.. Trattoria alla Cima a Valdobbiadene abbina carni alla brace ai vini DOCG.. Trattoria Caprini a Negrar serve lasagnette artigianali e piatti tipici della Valpolicella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte del 2 giugno: 4 itinerari gourmet tra borghi e colli veneti

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