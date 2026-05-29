Pierpaolo Pretelli | al Maradona vince il cuore Il commento a caldo VIDEO

Pierpaolo Pretelli è entrato allo stadio Diego Armando Maradona per assistere al “derby dei campioni”. La sua presenza è stata documentata in un video pubblicato sui social, dove si vede mentre si trova tra il pubblico. Non sono state riportate dichiarazioni o interventi da parte dell’influencer durante l’evento. La partita si svolge nel rispetto del calendario sportivo, senza ulteriori dettagli sulla sua partecipazione.

Pierpaolo Pretelli é arrivato a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona per il “derby dei campioni”. Napoli sa riconoscere l’energia vera. Quella che non si costruisce, non si recita e non ha bisogno di copioni. E quando Pierpaolo Pretelli è entrato nello scenario travolgente del “Derby dei Campioni”, lo Stadio Maradona si è trasformato in qualcosa di più di un semplice campo da calcio: una festa popolare dove emozioni, sorrisi e solidarietà hanno giocato nella stessa squadra. Tra cori, applausi e un’atmosfera elettrica degna delle grandi notti partenopee, Pretelli è stato uno dei volti più amati dell’evento benefico che ha riunito artisti, ex calciatori, personaggi tv e protagonisti dello spettacolo in una sfida dal sapore speciale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Cosa cè dentro lo stadio Maradona di Napoli che quasi nessuno conosce

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