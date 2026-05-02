Pierpaolo Pretelli ha pubblicato un video ironico per rispondere alle voci di crisi con Giulia Salemi. Nel filmato, l’attore si mostra in modo scherzoso, negando eventuali problemi nella loro relazione. La clip circolata online ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno commentato il gesto con interesse. La coppia non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio e lo fa a modo suo: niente comunicati ufficiali, nessuna intervista studiata a tavolino, ma un video diretto, spontaneo, quasi ironico, che mette fine – almeno per ora – alle voci insistenti su una presunta crisi con Giulia Salemi. Negli ultimi giorni, infatti, il web era stato attraversato da un’ondata di indiscrezioni: segnali social analizzati al microscopio, silenzi interpretati come distanze, e quella tipica “aria da tempesta” che spesso si crea attorno alle coppie più esposte. Ma Pretelli ha deciso di intervenire senza troppi giri di parole. Nel video, pubblicato sui suoi canali, appare sereno, rilassato, con quel tono leggero che lo contraddistingue.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Pierpaolo Pretelli smentisce la crisi con Giulia Salemi con un video ironico

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