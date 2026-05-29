Pierpaolo Pretelli | al Maradona vince il cuore Il commento a caldo VIDEO

Pierpaolo Pretelli è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona a Napoli per assistere al “derby dei campioni”. Ha partecipato a un evento e si è lasciato riprendere mentre si trovava tra il pubblico. Il suo arrivo è stato documentato in un video pubblicato sui social. Non sono stati riportati ulteriori dettagli sull'evento o sul suo comportamento durante la visita.

Pierpaolo Pretelli é arrivato a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona per il “derby dei campioni”. Napoli sa riconoscere l’energia vera. Quella che non si costruisce, non si recita e non ha bisogno di copioni. E quando Pierpaolo Pretelli è entrato nello scenario travolgente del “Derby dei Campioni”, lo Stadio Maradona si è trasformato in qualcosa di più di un semplice campo da calcio: una festa popolare dove emozioni, sorrisi e solidarietà hanno giocato nella stessa squadra. Tra cori, applausi e un’atmosfera elettrica degna delle grandi notti partenopee, Pretelli è stato uno dei volti più amati dell’evento benefico che ha riunito artisti, ex calciatori, personaggi tv e protagonisti dello spettacolo in una sfida dal sapore speciale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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