Pensioni giugno il cedolino | tutte le trattenute dall' Irpef alle addizionali regionali E l' Inps corregge gli errori per chi ha lasciato nel 2024

Notizia in breve

Il cedolino delle pensioni di giugno mostra le trattenute fiscali e regionali, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Le detrazioni includono l’Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali. L’Inps ha inviato comunicazioni per correggere eventuali errori nei pagamenti di chi ha lasciato il lavoro nel 2024. Non ci sono modifiche all’importo netto, solo le consuete trattenute.