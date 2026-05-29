Pensioni giugno il cedolino | tutte le trattenute dall' Irpef alle addizionali regionali E l' Inps corregge gli errori per chi ha lasciato nel 2024
Il cedolino delle pensioni di giugno mostra le trattenute fiscali e regionali, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Le detrazioni includono l’Irpef mensile e le addizionali regionali e comunali. L’Inps ha inviato comunicazioni per correggere eventuali errori nei pagamenti di chi ha lasciato il lavoro nel 2024. Non ci sono modifiche all’importo netto, solo le consuete trattenute.
Arriva il cedolino, ma nel mese di giugno non ci sono novità nell’importo della pensione, fermo restando le consuete e odiate trattenute fiscali, ossia: la trattenuta mensile Irpef in base alle aliquote in vigore, le trattenute addizionali Irpef regionali e comunali anno 2025. Le addizionali C'è anche la trattenuta relativa all’acconto dell’addizionale Irpef comunale 2026 e il conguaglio a debito Irpef 2025 per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre. Per i pensionati che hanno beneficiato di detrazioni non dovute, concesse per errore, a giugno scatta la seconda rata per il recupero delle somme non spettanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
PENSIONI GIUGNO 2026: Cedolino con Rimborsi e Trattenute! Controlla Subito se Sei Coinvolto
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