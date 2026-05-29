Nel cedolino di giugno, le pensioni restano invariate rispetto al mese precedente. Le trattenute fiscali, come l'Irpef e le addizionali regionali, continuano ad essere applicate senza modifiche. L'Inps ha corretto alcuni errori relativi ai pensionati che hanno lasciato il lavoro nel 2024, ma l'importo netto resta stabile. Non ci sono variazioni nelle detrazioni o nelle trattenute rispetto al mese precedente.

Arriva il cedolino, ma nel mese di giugno non ci sono novità nell’importo della pensione, fermo restando le consuete e odiate trattenute fiscali, ossia: la trattenuta mensile Irpef in base alle aliquote in vigore, le trattenute addizionali Irpef regionali e comunali anno 2025. Le addizionali C'è anche la trattenuta relativa all’acconto dell’addizionale Irpef comunale 2026 e il conguaglio a debito Irpef 2025 per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro e con un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre. Per i pensionati che hanno beneficiato di detrazioni non dovute, concesse per errore, a giugno scatta la seconda rata per il recupero delle somme non spettanti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pensioni giugno, il cedolino: come cambiano trattenute, Irpef e addizionali regionali. L'Inps corregge gli errori per chi ha lasciato nel 2024

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PENSIONI ULTIMORA ARRIVA IL CONGUAGLIO IRPEF! TABELLE CON TAGLI E AUMENTI FASCIA PER FASCIA

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