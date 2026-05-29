Insegnanti picchiati a Parma | tre studenti indagati e perquisiti hanno 15 16 e 17 anni

Notizia in breve

Tre studenti di 15, 16 e 17 anni sono stati perquisiti e indagati dopo aver aggredito alcuni insegnanti in un parco vicino a un istituto tecnico a Parma. Gli studenti sono accusati di violenza e minacce aggravate nei confronti del personale scolastico. L'episodio è avvenuto venerdì scorso e ora sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine.