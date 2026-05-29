Insegnanti picchiati a Parma | tre studenti indagati e perquisiti hanno 15 16 e 17 anni
Tre studenti di 15, 16 e 17 anni sono stati perquisiti e indagati dopo aver aggredito alcuni insegnanti in un parco vicino a un istituto tecnico a Parma. Gli studenti sono accusati di violenza e minacce aggravate nei confronti del personale scolastico. L'episodio è avvenuto venerdì scorso e ora sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine.
I tre ragazzi coinvolti nell'aggressione ad alcuni professori avvenuta venerdì scorso in un parco vicino ad un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Due professori picchiati da un gruppo di studenti vicino a scuola: pugni, calci e bastonate
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