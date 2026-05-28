Alle 18:00 del 30 maggio 2026 si disputa a Budapest la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. I campioni in carica del PSG cercano di conquistare il secondo titolo consecutivo, mentre l’Arsenal di Arteta tenta di vincere per la prima volta questa competizione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sui pronostici sono disponibili, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sui giocatori o le strategie adottate. La partita rappresenta l’atto conclusivo della stagione europea.

Ultimo atto della Champions League, la gara più importante di tutte e quella che assegna il massimo trofeo continentale: a distanza di 12 mesi dal suo primo titolo i campioni uscenti del Paris Saint Germain scenderanno in campo contro l’Arsenal di Arteta. I parigini vanno per la conferma in una stagione magari non sfolgorante come quella passata ma che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Paris Saint-Germain vs. Arsenal | UEFA Champions League 25/26 | Full Match | FC 26 - PS5™[4K]

Notizie e thread social correlati

Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Ancora tanti gol tra bavaresi e pariginiIl match tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain si avvicina, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili.

Temi più discussi: Finale di Champions League – Paris - Arsenal: statistiche e guida alla partita; La finale sarà Psg-Arsenal: probabili formazioni, quando e dove si gioca; PSG-Arsenal, le formazioni della finale di Champions: Calafiori titolare, Dembelé recuperato; Luis Enrique: L'Arsenal ha la miglior difesa al mondo. Arteta un amico, alla fine uno di noi piangerà.

Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 30-05-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. A Budapest Parigini a caccia del bis europeo ift.tt/ZCl43UV #scommesse #pronostici x.com

Il Manchester United e il Paris Saint-Germain si sono uniti all'Arsenal nella corsa per firmare Morgan Rogers dell'Aston Villa. reddit

PSG – Arsenal : à quelle heure et sur quelle chaîne TV suivre la finale de la Ligue des champions ?Alors que le Paris Saint-Germain vise une deuxième couronne consécutive, les Londoniens espèrent inscrire leur nom au palmarès de la compétition européenne. Voici comment suivre la rencontre ... sudouest.fr

Paris - Arsenal, anteprima finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, forma e intervisteSolo nove squadre sono riuscite a concludere una stagione di Champions League senza subire alcuna sconfitta. All'Arsenal manca ora solo una partita per diventare la prossima. A ostacolarla però c'è il ... it.uefa.com