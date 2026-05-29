Il Monza è stato sconfitto 0-2 dal Catanzaro nell'andata della finale playoff di Serie B. La partita si è giocata all’U-Power Stadium e permette al Catanzaro di avanzare in Serie A, mentre il Monza dovrà cercare di recuperare nel ritorno. La gara si è conclusa con la vittoria degli ospiti, che hanno segnato due gol senza subire reti. I tifosi presenti hanno assistito a una partita decisa dai gol del primo tempo.

Voti, top e flop del match dell’U-Power Stadium, valido per il ritorno della finale playoff di Serie B I tifosi della curva del Monza (Ansa) – Calciomercato.it Pagelle, Top e Flop di Monza-Catanzaro. MONZA TOP: Thiam 7,5 – Stavolta sicuro anche nelle uscite, che sono un po’ il suo tallone d’Achille. Merita le prime pagine però per lo straordinario intervento su Liberali che salva il Monza dal 2-0 del Catanzaro. Nella ripresa si oppone anche allo spauracchio Iemmello: c’è anche la sua firma sulla promozione biancorossa. FLOP: Mota 4,5 – Fa pochissimo o quasi nulla alla causa, lui che ormai è una bandiera di questo Monza tra Serie A e B. Non gli riesce mai la giocata e in certe situazioni e quasi indisponente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Monza-Catanzaro 0-2: niente miracolo, brianzoli in Serie A!

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Le pagelle di Catanzaro - Monza 0 - 2: Bianco perfetto nei cambi, tante le note liete al CeravoloDi seguito le pagelle di Juve Stabia-Monza a cura di Federico Ferrario e Antonio Sorrentino: Thiam 5,5: qualche uscita da brividi, soprattutto nel traffico dell’area. Nella ripresa colpisce anche un c ... monza-news.it