Oroscopo di oggi 29 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi, 29 maggio 2026, secondo Barbanera, fornisce previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale. Per l’Ariete, si indica una giornata caratterizzata da energia e dinamismo. Le previsioni si concentrano su aspetti di fortuna e relazioni, con indicazioni specifiche su come affrontare le sfide quotidiane. L’attenzione è rivolta a segnali di cambiamento e opportunità che si presentano nel corso della giornata.

A cura di Barbanera Aggiornato il 29 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Giornata di quieta soddisfazione. Molto di ciò che cercavamo è già qui, nei rapporti sinceri, nel lavoro fatto bene, nel tempo speso con cura. Il Sole e Urano in Gemelli spalancano ampi spazi, ma che hanno il sapore di casa. Il nostro Fuoco si fa più dolce. Toro. 214 – 205 “L’amor che move il Sole e l’altre stelle.” Anche se la Luna è opposta, i legami rimangono le nostre uniche certezze, con Venere in sestile dal Cancro. L’energia è quella giusta per chiudere degli accordi o per sistemare delle questioni domestiche in sospeso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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