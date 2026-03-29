Oroscopo di oggi 29 marzo 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni
Oggi, 29 marzo 2026, vengono pubblicate le previsioni quotidiane secondo l'oroscopo di Barbanera. La sezione dedicata ai vari segni zodiacali presenta le indicazioni specifiche per ciascun segno, con riferimenti alle influenze planetarie e agli aspetti astrologici rilevanti della giornata. La pubblicazione include le previsioni dedicate all'Ariete, tra gli altri segni, aggiornate in tempo reale.
A cura di Barbanera Aggiornato il 29 marzo 2026 Ariete. 213 – 204 La nostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendiamo e spandiamo coccole e dichiarazioni, mentre con gli acquisti andiamoci piano. Allacciata a Venere, la Luna in Leone mette in circolo una corrente di entusiasmo e di progettualità. Toro. 214 – 205 Un pieno di ostacoli ci riservano oggi la Luna e Urano. Resistiamo alla tentazione di mandare all’aria i programmi e di chiuderci in casa con i nostri guai. Non facciamoci confondere da traguardi improbabili, se abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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