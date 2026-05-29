Oroscopo di domani 30 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 29 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Le paure bussano più forte, quando la mente non trova riposo. Una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli ci fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un’eccessiva riflessione. Toro. 214 – 205 Gli eventi si muovono in fretta, perciò non siamo da meno e afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell’impresa? Gemelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Giovedì 28/05/2026 - Previsioni per Tutti i Segni

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