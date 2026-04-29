Oroscopo di domani 30 aprile 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Domani, 30 aprile 2026, l'oroscopo di Barbanera fornisce previsioni dettagliate per tutti i segni zodiacali. Tra i segni che si preparano a vivere la giornata, l'Ariete si troverà ad affrontare situazioni che richiedono attenzione e decisioni rapide. Le previsioni si basano sulle posizioni planetarie e sugli aspetti astrali che influenzeranno le attività quotidiane. L'oroscopo di Barbanera si aggiorna periodicamente per offrire indicazioni sulle tendenze di domani.

A cura di Barbanera Aggiornato il 29 aprile 2026 Ariete. 213 – 204 L’atmosfera nella coppia è perturbata. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosia canaglia ci vedono ancora in acceso disaccordo. Una scelta s’impone: continuare a battagliare o staccare la spina dedicandoci soltanto alla riflessione? Toro. 214 – 205 Clima tranquillo, dal cielo arrivano però segnali di cambiamento. Non culliamoci sugli allori, ma non lasciamoci nemmeno attanagliare dall’ansia per il futuro. Acuto senso critico e spirito pratico con cui portiamo avanti le nostre idee, ma adattiamole alla condizione attuale.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 16-22/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali)

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