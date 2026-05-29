Onu Israele e Russia aggiunte nella lista nera per la violenza sessuale nei conflitti

Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state inserite nella lista nera delle Nazioni Unite per violenza sessuale nei conflitti. La decisione riguarda accuse di abusi rivolte dai prigionieri. La lista evidenzia le responsabilità di entrambe le forze in specifici episodi di violenza durante conflitti armati. La mossa si basa su segnalazioni e accuse documentate relative a comportamenti in violazioni delle norme sui diritti umani.

(Adnkronos) – Le forze di sicurezza israeliane e russe sono state aggiunte a una lista nera delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale nei conflitti, in particolare in relazione alle accuse formulate dai prigionieri. E' quanto emerge da un rapporto visionato giovedì dall’Afp. Lo scorso agosto, il segretario generale delle United Nations, Antonio Guterres, aveva avvertito Israele. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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