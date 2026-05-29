Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, gli italiani mostrano una preferenza netta verso uno schieramento rispetto all’altro, anche se i rapporti di forza tra i principali partiti continuano a cambiare lentamente. I dati indicano che, al momento, questa coalizione avrebbe più possibilità di vincere in un eventuale voto. Il quadro politico resta instabile e caratterizzato da una distribuzione ancora frammentata del consenso tra le diverse forze politiche.

Il quadro politico italiano resta in movimento secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, che fotografa un Paese ancora diviso ma con equilibri che si spostano lentamente tra i principali schieramenti. Le intenzioni di voto mostrano un centrodestra in lieve ripresa e un centrosinistra che arretra, mentre cresce l’area dell’incertezza. In cima alle preferenze si conferma Fratelli d’Italia, che sale al 27,7% e consolida la propria posizione di primo partito nazionale. Un dato che segnala una nuova fase di rafforzamento per la formazione guidata da Giorgia Meloni, tornata a guadagnare consenso rispetto alle rilevazioni precedenti. Alle sue spalle il Partito Democratico scende al 21,7%, ampliando il distacco dal partito di maggioranza relativa a circa sei punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Oggi vincerebbero loro”. Sondaggi, i numeri sono chiarissimi: come votano gli italiani

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SONDAGGI POLITICI OGGI NUMERI CHE FANNO PAURA il sondaggio che scuote la politica italiana

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