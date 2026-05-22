Un partito in volo Sondaggi i numeri sono chiarissimi | chi festeggia e chi si dispera
I sondaggi mostrano chiaramente chi si aspetta di festeggiare e chi di disperare alle prossime elezioni. Al Cibali, si parla di un risultato sorprendente, ma molti commentatori danno ormai per scontato l’esito, riflettendo un clima di certezza diffusa. La situazione politica sembra orientata verso una conclusione già decisa, secondo le analisi più diffuse, anche se i dati ufficiali sono ancora da confermare.
Clamoroso al Cibali, si sarebbe detto una volta. Eppure, osservando il racconto politico degli ultimi mesi, sembra che per molti commentatori il risultato delle prossime elezioni sia già scritto. Il campo largo viene descritto come una coalizione ormai pronta a conquistare Palazzo Chigi, mentre il centrodestra appare dipinto come un blocco in crisi, incapace di reagire. Il dibattito pubblico si concentra quasi esclusivamente su chi potrebbe guidare la sinistra: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Silvia Salis o magari un federatore a sorpresa. Dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia, infatti, una parte dell’informazione... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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