Nuova residenza Ersu in piazza Gran Cancelliere potrà accogliere fino a 30 studenti

Una nuova residenza universitaria in piazza Gran Cancelliere può ospitare fino a 30 studenti. L’apertura ufficiale della struttura di housing è stata annunciata dall’Ersu Palermo, segnando un passo importante nel rafforzamento dei servizi abitativi per gli studenti. La struttura rappresenta un’aggiunta significativa all’offerta di alloggi disponibili nel territorio.

Con l’apertura ufficiale della nuova struttura di housing universitario in piazza Gran Cancelliere, capace di accogliere fino a 30 studenti, l’Ersu Palermo compie un ulteriore passo avanti nel proprio piano di potenziamento dei servizi abitativi. Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi ieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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