Novità e food trends dell’estate | sensorialità del cibo un nuovo modo di mangiare

Notizia in breve

Durante l’estate, si nota un cambiamento nel modo di vivere e gustare il cibo. Si parla di un’esperienza sensoriale più intensa, con attenzione ai sapori, alle texture e agli odori. I ristoranti e le cucine domestiche si concentrano su presentazioni più creative e su ingredienti freschi, spesso locali. Le nuove tendenze puntano a rendere il mangiare un momento più coinvolgente, andando oltre la semplice alimentazione.