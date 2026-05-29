Nonna ho bisogno di soldi anziana raggirata e derubata da due ventenni

Due giovani di 20 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri di Candela. Sono accusati di aver raggirato e derubato un’anziana, a cui hanno chiesto denaro con l’inganno. L’episodio è avvenuto in un contesto in cui i due si sono presentati come conoscenti, ottenendo il denaro dalla donna. I militari hanno eseguito l’arresto e portato i due in caserma.

Due ragazzi di 20 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Candela. Sono accusati di aver truffato una anziana 89enne di Foggia. La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per il nipote, il quale le aveva. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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