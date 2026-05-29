La partita tra Nizza e St. Etienne si gioca venerdì alle 20:45. Dopo lo 0-0 dell’andata, il risultato resta in equilibrio e deciderà chi tra le due squadre si qualificherà per la prossima Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote sono aperte per scommesse e pronostici. La gara si svolge in Costa Azzurra e rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

Lo 0 a 0 della gara d’andata lascia tutto in bilico tra St. Etienne e Nizza, e l’ultima gara della stagione deciderà anche l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Ligue1. Una gara senza tiri in porta, con Xg di 0.30 per i padroni di casa e 0.28 per gli ospiti, la paura che l’ha fatta da padrona e due. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Partita bloccata in Costa Azzurra

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Pronostico Nizza-Saint Etienne, tra incubo e sogno: occhio al mal di trasfertaNizza-Saint Etienne è uno spareggio promozione/retrocessione di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, streaming, formazioni, pronostico. ilveggente.it

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