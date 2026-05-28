Lo 0 a 0 della gara d’andata lascia tutto in bilico tra St. Etienne e Nizza, e l’ultima gara della stagione deciderà anche l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Ligue1. Una gara senza tiri in porta con la paura che l’ha fatta da padrone e due allenatori di lungo corso come Montanier e Puel che hanno preferito non rischiare troppo e rimandare tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

St. Etienne-Nizza (martedì 26 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiMartedì 26 maggio 2026 alle ore 20:45 si disputa la prima partita del playout promozione/retrocessione in Ligue 1 tra St.

Temi più discussi: Pronostico Saint-Etienne-Nizza: analisi e probabili formazioni 26/05/2026 Ligue 1 Playoff; Nizza-St. Etienne, si gioca per evitare la retrocessione. I pronostici di Netwin; Dove vedere Lens-Nizza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; St. Etienne - Nizza: 1-3 | Ligue 1 - Risultati.

Nizza-St. Etienne (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/Kws9GTu #scommesse #pronostici x.com

Nizza-St. Etienne, si gioca per evitare la retrocessione. I pronostici di NetwinLa Ligue 1 si è da tempo decisa con la vittoria del PSG, ma manca ancora un importante verdetto da emettere: la terza retrocessa dopo Metz e Nantes. Si giocano il posto nella prossima stagione di ... pressgiochi.it

Spareggio Ligue 1, vince la paura: 0-0 tra Saint-Etienne e Nizza nella gara d'andataSi chiude senza vincitori né vinti il primo atto dello spareggio tra Saint-Etienne e Nizza, che determinerà l'ultima squadra partecipante alla Ligue 1 2026/27. tuttomercatoweb.com