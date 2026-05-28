Nizza-St Etienne venerdì 29 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita di ritorno tra Nizza e St. Etienne si giocherà venerdì 29 maggio alle 20:45. Dopo lo 0-0 dell’andata, il risultato rimane aperto e deciderà quale squadra si qualificherà per la prossima Ligue 1. La sfida rappresenta anche l’ultima gara stagionale per entrambe le squadre.

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Lo 0 a 0 della gara d’andata lascia tutto in bilico tra St. Etienne e Nizza, e l’ultima gara della stagione deciderà anche l’ultima squadra che parteciperà alla prossima Ligue1.  Una gara senza tiri in porta con la paura che l’ha fatta da padrone e due allenatori di lungo corso come Montanier e Puel che hanno preferito non rischiare troppo e rimandare tutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Nizza-St. Etienne (venerdì 29 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
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