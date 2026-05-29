Il cantante ha raccontato di aver perso un figlio, definendo il dolore come forte e incomprensibile. Ha anche riferito che i compagni lo prendono in giro perché misura la sua rabbia in base a quante volte chiama “Ciccio” un interlocutore. Il 23 maggio ha aperto il suo tour estivo durante una rassegna musicale.

Niccolò Fabi ha inaugurato, il 23 maggio, il suo tour estivo all’interno della rassegna ecosostenibile Romagna in Fiore, esibendosi davanti a migliaia di persone arrivate a piedi o in bicicletta alla Torraccia di Ravenna, per un live immerso nella natura in cui la sua musica ha trovato il suo spazio naturale. Con oltre 2 ore di show, Niccolò Fabi ha attraversato più di vent’anni di musica. Dall’apertura affidata a “La promessa”, passando per “Costruire”, “Oriente” e “Una buona idea” fino ai brani più recenti dell’album “Libertà negli occhi ”. Il cantautore si è raccontato in una intervista a “Tg1 Talks”, ricordando anche la scomparsa della figlia Olivia di due anni, avvenuta 16 anni fa, per una meningite fulminante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niccolò Fabi: “Perdere un figlio è un dolore forte e incomprensibile. I miei compagni mi prendono in giro perché misurano la mia incazzatura su quante volte chiamo ‘Ciccio’ un interlocutore”

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