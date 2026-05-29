Silent Pool Gin si distingue per l'uso di ingredienti naturali rari, legati alla regione delle Surrey Hills. La distilleria utilizza piante e botaniche locali, spesso sconosciute ai più, per conferire al gin il suo carattere unico. La produzione si svolge in modo tradizionale, rispettando tecniche artigianali. La bottiglia presenta un design ispirato alla natura circostante, sottolineando il legame tra il prodotto e il paesaggio che lo circonda.

Silent Pool Gin deve parte della propria identità a creature che raramente finiscono sotto i riflettori. Le api non fanno rumore, non cercano attenzione, eppure sostengono la biodiversità da cui dipendono paesaggi, raccolti e habitat naturali. Nel cuore delle Surrey Hills inglesi, dove nasce il celebre London Dry Gin, il loro lavoro silenzioso è diventato parte integrante di una storia fatta di botaniche, miele locale e profondo legame con il territorio. Fin dal suo lancio nel 2015, infatti, Silent Pool Gin ha perseguito un obiettivo preciso: catturare l'essenza della natura in una bottiglia. Una missione che prende forma sulle rive dell'omonimo lago, uno dei luoghi più suggestivi della campagna inglese, e che oggi trova una delle sue espressioni più autentiche nella tutela degli impollinatori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nelle Surrey Hills nasce Silent Pool, il Gin che custodisce il segreto della natura

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