Drali Milano diventa Official Bike delle classiche del nord ovest di RCS Sport

Drali Milano è diventata ufficialmente il fornitore di biciclette per le classiche del nord ovest organizzate da RCS Sport. La collaborazione tra l’azienda e l’organizzazione si traduce nella fornitura di bici per le competizioni, che si svolgono nella regione del nord ovest. La notizia riguarda l’accordo tra le due parti e l’inizio di questa nuova partnership.

MILANO – Drali Milano rafforza il suo legame con il ciclismo professionistico e da oggi diventa Official Bike delle classiche del nord ovest di RCS Sport. L'azienda Milanese produttrice di bici affiancherà il suo nome alla Milano Torino, Milano Sanremo e Gran Piemonte, tre corse che rappresentano delle eccellenze del panorama ciclistico italiano ed internazionale. Il marchio Drali è nato ufficialmente nel 1925 per opera di Carlo Drali e proprio l'anno scorso ha festeggiato i 100 anni di attività. Più volte la storia di Drali Milano si è incontrata con le classiche italiane, un legame speciale che affonda le sue radici negli anni '40 del Novecento.