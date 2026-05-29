La regione ha approvato un finanziamento da quasi 80 milioni di euro per il trasporto pubblico a Napoli. Sono previsti 17 nuovi tram per la Linea del Mare e 60 bus elettrici per ampliare la flotta dell’azienda di trasporto locale. I fondi serviranno a migliorare la mobilità sostenibile in città. La cifra sarà destinata all’acquisto di veicoli elettrici e all’implementazione delle linee tram.

Via libera a un finanziamento da quasi 80 milioni di euro destinato al trasporto pubblico cittadino. Previsti 17 nuovi tram per la Linea del Mare e 60 bus elettrici per il potenziamento della flotta ANM. Nuovo impulso alla mobilità sostenibile a Napoli. La Giunta regionale della Campania, guidata dal presidenteRoberto Fico, ha approvato un importante finanziamento destinato al potenziamento del trasporto pubblico cittadino, con uno stanziamento complessivo di circa80 milioni di euro. La quota più consistente del finanziamento riguarda il sistema tranviario cittadino. La Regione ha infatti destinato57,6 milioni di euroall’acquisto di17 nuovi tram, che saranno impiegati principalmente sulla cosiddettaLinea del Mare, infrastruttura considerata strategica per la mobilità urbana e il collegamento delle aree costiere della città. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli punta sulla mobilità sostenibile: dalla Regione 80 milioni per nuovi tram e bus elettrici

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