Montevergine | stop ai pullman? Si studiano navette o la funicolare

Notizia in breve

È stato annunciato un possibile divieto di accesso ai pullman di grandi dimensioni al santuario di Montevergine, in seguito alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Le autorità stanno valutando alternative come l’introduzione di navette o il funzionamento di una funicolare per garantire il collegamento tra il piazzale di partenza e il santuario. Le soluzioni tecniche definitive devono ancora essere definite, mentre si studiano le modalità per superare il blocco ai grandi mezzi di trasporto.