Montevergine | stop ai pullman? Si studiano navette o la funicolare
È stato annunciato un possibile divieto di accesso ai pullman di grandi dimensioni al santuario di Montevergine, in seguito alla conclusione dei lavori di ristrutturazione. Le autorità stanno valutando alternative come l’introduzione di navette o il funzionamento di una funicolare per garantire il collegamento tra il piazzale di partenza e il santuario. Le soluzioni tecniche definitive devono ancora essere definite, mentre si studiano le modalità per superare il blocco ai grandi mezzi di trasporto.
? Domande chiave Come cambierà l'accesso al santuario dopo la fine dei cantieri?. Quali soluzioni tecniche supereranno il blocco dei grandi pullman?. Chi dovrà coordinare il nuovo sistema di trasporto per i pellegrini?. Quale impatto avrà il cambio di mobilità sull'economia locale?.? In Breve Chiusura cantieri stradali prevista entro la fine del mese di giugno.. Soluzioni in valutazione includono navette dedicate o ripristino funicolare storica.. Nuovo modello di mobilità impatta l'economia del turismo in Irpinia.. Decisioni logistiche dipendono dalle verifiche tecniche sulla sicurezza stradale.. I lavori di sistemazione lungo l’accesso stradale a Montevergine proseguono spediti con l’obiettivo di ultimare gli interventi entro la fine del mese di giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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