L’Italia Under 17 ha battuto il Montenegro con un punteggio di 3-0, avvicinandosi alla qualificazione alle semifinali. Corigliano ha segnato il suo primo gol nel torneo, contribuendo alla vittoria. La squadra italiana ha mantenuto il controllo dell’incontro, portando a casa il risultato senza subire reti avversarie. La partita si è conclusa con l’Italia che si avvicina alla fase successiva del torneo.

di Fabio Zaccaria Montenegro Italia Under 17 0-3, azzurrini dominanti e già qualificati vicini alla semifinale: Corigliano trova il primo gol nella competizione. Il resoconto del match e il tabellino completo. Buona anche la seconda per l’Italia Under 17 di mister Franceschini che dopo aver battuto all’esordio europeo la Francia grazie ad un lampo di Perillo, insacca la seconda vittoria su due gare disputate: Montenegro Italia Under 17 termina 0-3. Ecco di seguito il recap del match valido per la seconda giornata degli Europei di categoria. Un’Italia che presenta 4 cambi di formazione rispetto alla partita con la Francia, ma mantiene il solito assetto tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Montenegro Italia Under 17 0-3, pass semifinale vicino: Corigliano mette la sua firma sul match. Il recap

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Italia-Montenegro 15-12, servizio tg

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