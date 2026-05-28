Le spiagge del litorale pisano sono ancora classificate con bandiera verde, indicando condizioni di balneabilità favorevoli. Nonostante le criticità legate all’afflusso di visitatori e alle attività balneari, i servizi e il mare sono considerati idonei per i bambini. La situazione si mantiene stabile da dieci anni, senza segnalazioni di problemi significativi relativi alla qualità delle acque o alle strutture presenti lungo le spiagge.

di Gabriele Masiero LITORALE Da dieci anni sulle spiagge del litorale pisano sventola non solo la Bandiera blu che certifica la qualità delle acque di balneazione e dei servizi offerte dalle loclaità costiere, ma anche quella verde votata dai pediatri che indica la spiaggia a misura di bambino, grazie a una ricerca fondata dal pedietra di fama nazionale e internazionale Italo Farnetani, alla quale parteciopano spontaneamente centinaia di suoi colleghi chiamati a valiutare i requisiti richiesti per ottenere questo riconoscimento: presenza di spiaggia con spazio fra gli ombrelloni per giocare e acqua che non diventi subito alta per consentire... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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LIVADAKIA beach - SERIFOS island (Grecia) isole Cicladi, spiagge di Serifos

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