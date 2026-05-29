Monopattini elettrici | i nuovo obblighi assicurativi come regolarne la circolazione

Notizia in breve

Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato un decreto che stabilisce le regole per il rilascio del contrassegno identificativo dei monopattini elettrici. Il documento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2026, fornisce dettagli su come ottenere l’autorizzazione e regolare la circolazione di questi veicoli. La normativa riguarda anche gli obblighi assicurativi e le modalità di verifica da parte delle autorità competenti.