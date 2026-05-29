Monopattini elettrici | i nuovo obblighi assicurativi come regolarne la circolazione

Da firenzetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato un decreto che stabilisce le regole per il rilascio del contrassegno identificativo dei monopattini elettrici. Il documento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2026, fornisce dettagli su come ottenere l’autorizzazione e regolare la circolazione di questi veicoli. La normativa riguarda anche gli obblighi assicurativi e le modalità di verifica da parte delle autorità competenti.

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Il Ministero dei Trasporti, con Decreto 6 marzo 2026 (in Gazzetta ufficiale il 17 marzo 2026) ha reso disponibili le disposizioni dettagliate in merito al rilascio del contrassegno identificativo per i monopattini elettrici (c.d. “targhino”) confermando al 16 maggio il termine dell’obbligo per i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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MONOPATTINI ELETTRICI: dal 16 maggio OBBLIGO TARGA E ASSICURAZIONE

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